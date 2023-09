Au moins 25 morts dans un accident d'autocar au Pérou

Un premier bilan de la police avait fait état de 20 morts et 35 blessés, puis un communiqué du ministère de la Santé un peu plus tard dans la matinée avait annoncé 24 morts. Finalement lundi en fin de journée le bilan s'élève à "25 morts et 34 blessés", a indiqué le ministère de la Défense.