CONFLIT AU NAGORNY KARABAKH - Macron appelle l'Azerbaïdjan à "une cessation immédiate de l'offensive"

Lors d'un appel avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le chef de l'État français a aussi exhorté "à une reprise sans délai des discussions pour trouver une solution à la crise humanitaire au Haut Karabakh, parvenir à une paix juste et durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et garantir les droits et la sécurité des habitants du Haut Karabakh, dans le respect des engagements pris et du droit international".

Il a "réitéré son attachement et son soutien à l'intégrité territoriale de l'Arménie", promettant de "rester en contact étroit" avec le dirigeant arménien.

La France avait déjà demandé plus tôt dans la journée de mardi la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'Azerbaïdjan a lancé mardi une opération militaire au Nagorny Karabakh, trois ans après la précédente guerre, demandant la reddition de son adversaire arménien dans cette région disputée depuis des décennies avec l'Arménie.

Face à la condamnation par Paris d'une opération "illégale, injustifiable et inacceptable", Bakou a dénoncé une "politique islamophobe et anti-azerbaïdjanaise de la France".