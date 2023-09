Conflit israélo-palestinien - Raid israélien en cours à Jénine, deux Palestiniens tués, selon l'autorité palestinienne

Douze personnes ont également été blessées, ajoute le ministère dans un communiqué. L'armée a indiqué de son côté qu'un drone militaire avait "frappé", sans plus de précision, dans le camp de Jénine.

Selon un communiqué publié par ses services, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a estimé que le raid militaire à Jénine faisait partie des "mesures nécessaires pour empêcher des activités terroristes".

"La situation n'est pas claire. Il y a des bruits d'explosions et de tirs et nous ne pouvons pas circuler", avait affirmé un peu plus tôt Mahmoud Sadi, directeur du Croissant Rouge palestinien à Jénine, joint au téléphone par un journaliste de l'AFP.