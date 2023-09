Coupe Davis - Le Canada, tenant, face à la Finlande et la Serbie de "Djoko" face aux Britanniques en 1/4

Le tirage au sort effectué mardi a aussi désigné la Serbie, emmenée par Novak Djokovic en phase de poules, qui a terminé 2e du groupe C, comme adversaire de la Grande-Bretagne, première du groupe B, avec Andy Murray et Jack Draper. La République tchèque, qui a terminé en tête du groupe C grâce à Jiri Lehecka, jouera contre l'Australie, finaliste l'an dernier et deuxième du groupe B. L'Italie, deuxième du groupe A, affrontera le vainqueur du groupe D: les Pays-Bas.

Les demi-finales opposeront le vainqueur de Canada - Finlande à celui de République tchèque - Australie d'une part, et celui d'Italie - Pays-Bas à celui de Serbie - Grande-Bretagne d'autre part.