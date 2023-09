Des chefs-d'œuvre de Degas et de Van Gogh mis en vente aux enchères à Gand

Il s'agit d'une peinture de Van Gogh, à l'huile sur papier, intitulée "Val avond in de Kempen". L'œuvre de Degas s'intitule "Femme au foulard bleu" et a été réalisée avec un remarquable mélange de techniques. L'artiste français a utilisé le pastel, la tempera, la gouache et le fusain sur papier. L'authenticité des deux œuvres est prouvée par un rapport ou un certificat officiel et des documents de recherche scientifique.