Deux blessés graves dans un accident de la circulation à Bekkevoort

L'accident s'est produit vers 05h30. Un camion et une camionnette sont entrés en collision frontale pour une raison encore indéterminée. Les deux conducteurs sont restés coincés dans leur cabine et ont dû être désincarcérés par les pompiers. Ils ont été respectivement emmenés à l'hôpital à Louvain et Hasselt.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête.