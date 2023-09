Invasion de l'Ukraine - Un navire transportant des céréales quitte un port ukrainien

"Le vaisseau +Resilient Africa+ avec trois tonnes de blé a quitté le port de Tchornomorsk et se dirige vers le Bosphore", a indiqué mardi le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandre Koubrakov sur X, l'ex-Twitter.

Moscou a claqué en juillet la porte d'un accord permettant l'exportation par la mer Noire des produits agricoles ukrainiens, essentiels pour l'économie du pays et la sécurité alimentaire mondiale.

En réaction, l'Ukraine cherche à établir des corridors maritimes, longeant les côtes des pays alliés jusqu'au Bosphore, défiant les menaces russes de couler les navires entrant et sortant de ports ukrainiens.

Selon le ministre, le bateau est l'un des deux navires entrés dans le port de Tchornomorsk la semaine passée. Le deuxième bateau se trouve toujours dans le port, en train d'être chargé de blé pour l'Egypte, a précisé le responsable.

L'Ukraine avait annoncé samedi que ces deux cargos, Resilient Africa et Aroyat battant pavillon de Palaos, naviguaient en mer Noire en direction de ses ports, une première depuis la fin en juillet de l'accord céréalier avec la Russie qui permettait depuis l'été 2022 d'exporter les denrées ukrainiennes malgré la guerre.

Mi-juillet, Moscou est sorti de l'accord céréalier signé à l'été 2022 sous l'égide de l'ONU et de la Turquie et qui a permis d'exporter par la mer Noire en un an presque 33 millions de tonnes de céréales et autres produits alimentaires ukrainiens.

Depuis, la Russie mène une campagne de bombardements visant les infrastructures portuaires et céréalières de l'Ukraine, un moyen, selon Kiev, d'empêcher toute tentative d'exportations. Moscou affirme de son côté toucher des cibles militaires.