Katy Perry vend ses droits sur cinq de ses albums pour 225 millions de dollars

Litmus Music - cofondée en août 2022 par l'ancien président de Capitol Dan McCarroll et financée par la société de capital-investissement Carlyle - a ainsi acquis les droits sur les albums "One of the Boys", "Teenage Dream", "PRISM", "Witness" et "Smile".

La société a refusé de commenter la transaction et de confirmer son montant.

La chanteuse de 38 ans, 13 fois nominée aux Grammy Awards, s'ajoute ainsi à une longue liste d'artistes ayant vendu leurs droits sur leurs oeuvres, l'essor du streaming attirant de plus en plus les investisseurs pour revaloriser des catalogues de titres sortis il y a plusieurs années.