La patineuse Isabelle van Elst lance une collecte de fonds pour financer sa saison

La patineuse de 25 ans espère recevoir une aide de la fédération belge de patinage qui n'est pas encore acquise. "J'attends cela avec impatience", dit-elle. "Cela prendrait en charge une bonne part des coûts". L'année dernière, elle avait reçu un soutien de la fédération bien qu'elle n'ait pas fini dans le top-8 aux Mondiaux.

Isabelle Van Elst, qui vit aux Pays-Bas, a fait appel au fonds de l'ancienne championne olympique Yvonne van Gennip, l'objectif étant de récolter les fonds via des dons de particuliers et d'entreprises. Elle s'entraîne actuellement avec l'équipe norvégienne, pour l'instant en stage à Heerenveen. La patineuse, dont la mère est originaire de Flandre occidentale et le père des Pays-Bas, espère pouvoir continuer avec les Norvégiens jusqu'aux Jeux de 2026, où elle a pour ambition de disputer le 500, le 1000 et le 1500 m.