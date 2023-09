Lancement de la campagne de promotion des pommes de terre wallonnes "T'as la patate!"

Cette campagne explore de manière ludique une multitude de sujets allant des différents types de pommes de terre et leur utilisation jusqu'aux pratiques agricoles, en passant par des témoignages de producteurs.

La Belgique figure parmi les cinq plus gros pays producteurs de pommes de terre en Europe et est réputée pour sa production de qualité, notamment grâce à ses sols fertiles et à son expertise agricole.

La culture de pomme de terre occupe une superficie de 95.000 hectares en Belgique, dont 42.000 hectares en Wallonie. La production nationale annuelle est de l'ordre de 3,5 à 4 millions de tonnes, dont 1,5 à 2 millions de tonnes au sud du pays.

Une vingtaine d'entreprises ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de pommes de terre en 2022 pour produire 2,8 millions de tonnes de frites surgelées, 260.000 tonnes de frites fraîches, 700.000 tonnes de chips, purée et autres spécialités.

La transformation industrielle belge emploie directement quelque 6.000 travailleurs et a investi environ 300 millions d'euros l'an dernier. Avec le développement de la restauration rapide, la demande mondiale en frites surgelées continue de croître.

La pomme de terre reste le premier féculent consommé par les ménages belges. En Wallonie, 47 % des consommateurs déclarent consommer des pommes de terre wallonnes au moins une fois par semaine.