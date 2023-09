Le prix Willy-Vandersteen décerné à l'œuvre "Hild" de Veerle Hildebrandt

Dans "Hild", la Malinoise Veerle Hildebrandt témoigne de son amour pour ses racines allemandes. L'histoire est basée sur la saga médiévale "L'Anneau du Nibelung" du compositeur Richard Wagner. L'adaptation de Veerle Hildebrandt compte deux personnages principaux féminins : la princesse Kriemhild, qui grandit en Bourgogne sous l'autorité de son père et de ses frères, et Brunhild, la reine d'Islande. La vie de ces deux femmes est guidée par ce que le royaume et les hommes qui les entourent déterminent.

Les membres du jury, parmi lesquels le président Yoeri Vanbeneden, petit-fils de Willy Vandersteen, la virologue Erika Vlieghe et l'auteur de bandes dessinées néerlandais Gerrit de Jager, ont parlé d'un "opéra dessiné moderne qui donne un nouveau souffle à une vieille saga". "Veerle Hildebrandt a créé une bande dessinée audacieuse avec 'Hild'. Les dessins et dialogues entraînent le lectorat avec beaucoup de fantaisie dans une histoire réaliste extrêmement intéressante", a déclaré Yoeri Vanbeneden.

"Hild" a été sélectionnée parmi 152 bandes dessinées. Cette année, une mention honorable a toutefois été attribuée à "Knipperen & Ademen". Il s'agit de l'album de Micky Dirkzwager, 25 ans, qui a été salué pour son "talent de dessinateur invraisemblable". Les prix de cette année seront officiellement remis lors du Stripfestival Breda, le 23 septembre prochain.