Les Belges à l'étranger - Openda et Leipzig prennent trois points en Suisse, l'AC Milan contraint au partage

Leipzig ouvrait la marque après seulement trois minutes grâce à un but de Simakan (3e) avant de voir les locaux égaliser une demi-heure plus tard via Elia (33e). Le match a pris une tournure définitive dans le dernier quart d'heure avec un deuxième but allemand signé Schlager (73e) et un troisième de Sesko (90e+2) monté au jeu trente minutes plus tôt.

Loïs Openda était titulaire pour ce match et a été remplacé à quelques minutes de la fin (88e) par Lenz.

Dans l'autre match de 18h45, l'AC Milan et Newcastle ont partagé à San Siro (0-0) dans le premier match du groupe F dans lequel on retrouve Dortmund et le Paris Saint-Germain.

Les Milanais prenaient les commandes de la rencontre dès le premier quart d'heure sans pour autant trouver la faille dans la défense anglaise. Giroud et Chukwueze s'offraient deux belles occasions qui sonnaient comme un avertissement pour Newcastle (13e, 14e) avant une tête d'Hernandez que Pope parvenait à arrêter sur sa ligne (19e). Au moment de retourner aux vestiaires, les Rosseneri menaient 14 tentatives à 2.

En seconde période, l'AC Milan dominait toujours des deux côtés du terrain mais la défense des Magpies tenait bon. Une tête de Leao venait encore faire trembler le haut de la cage de Pope (73e) dans le dernier quart d'heure. Newcastle s'offrait une tentative très dangereuse dans le temps additionnel (90e+5), leur seule possibilité dangereuse de toute la rencontre, mais le ballon partait en corner.