Les frais de déplacement au cœur d'une action du secteur des titres-services à Mons

"Nous avons mené cette action dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité", a expliqué Laurence Semoulin (CSC). "Aujourd'hui encore, les travailleurs du secteur des titres-services continuent à payer pour aller travailler. Les frais de déplacement représentent un coût important et le salaire des travailleuses du secteur est un des moins valorisés. On peut estimer à environ 20 cents par kilomètre la différence dans le remboursement entre un travailleur titre-service et un fonctionnaire. Nous demandons donc une revalorisation du remboursement des frais de déplacement".