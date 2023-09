Les policiers recevront la première partie de leur revalorisation salariale en octobre

L'accord conclu il y a plus d'un an et demi entre la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et les syndicats de police entrera en vigueur le 1er octobre. "Cela signifie, entre autres, que les policiers bénéficieront d'une augmentation de salaire pour la première fois depuis la réforme de la police", déclare la ministre.