Ligue des Champions - Carlo Ancelotti voit Manchester City comme grand favori à sa propre succession

Le Real compte 14 trophées de Ligue des champions à son palmarès, dont pas moins de cinq conquis au cours de la dernière décennie. La dernière Coupe aux grandes oreilles remonte à 2022, lorsque Liverpool avait été battu par la plus petite des marges (0-1) en finale à Paris grâce à un Courtois magistral. La saison dernière, le Real s'est incliné en demi-finale face à Manchester City, après une nouvelle performance cinq étoiles de Kevin De Bruyne.

"En ce qui me concerne, City est à nouveau le grand favori pour la victoire finale", a avoué mardi l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti. "Dans leur équipe, peu de choses ont changé par rapport à la saison dernière. On peut donc dire qu'ils sont les favoris. Mais cela reste la Ligue des Champions et, comme toujours, il peut y avoir des surprises. En tout cas, le Real est une équipe qui ne lâchera rien".

Outre le vice-champion d'Espagne et l'Union Berlin, Napoli, champion d'Italie et Braga sont les deux autres équipes du groupe.