Ligue des Champions - Déforcé, Manchester United devra également composer sans Harry Maguire contre le Bayern

Mason Mount et Raphael Varane n'ont pas non plus accompagné l'équipe à Munich bien qu'ils aient récemment repris l'entraînement. Aaron Wan Bissaka pourrait quant à lui être indisponible pendant plusieurs mois. United est mal en point et a concédé trois défaites en cinq matches de championnat, en plus d'être déforcé par les blessures. Les latéraux Luke Shaw et Tyrell Malacia sont sur la touche depuis plusieurs semaines, tandis que Sofyan Amrabat n'a toujours pas pu faire ses débuts pour son nouveau club. Kobbie Mainoo et Amad Diallo sont également en convalescence.

Jadon Sancho a été écarté du noyau pour des raisons disciplinaires. Antony est quant à lui inactif, après les accusations de violence dont il a fait l'objet, émises par son ex-compagne Gabriela Cavallin.