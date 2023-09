Ligue des Champions - L'Antwerp corrigé d'entrée par le FC Barcelone

Après un premier round d'observation de dix minutes entre les deux équipes, c'est le FC Barcelone qui trouvait le chemin des filets. Bien servi par Gundogan, Joao Felix effaçait la défense anversoise pour planter un tir petit côté imparable pour Butez (11e).

Moins de dix minutes après le premier but, le Barça faisait le break. Après une belle action solo dans le rectangle, Felix servait parfaitement Lewandowski au deuxième poteau. Le Polonais ne laissait aucune chance au gardien de l'Antwerp et plantait son 100e but européen (19e). La machine espagnole lancée, le troisième but tombait trois minutes après celui de Lewandowski sur un centre de Raphinha dévié par Bataille dans ses propres cages (22e).

Les Barcelonais mettaient la pression dès l'entame de la seconde période avec une occasion de Gundogan mais son tir croqué après une glissade était arrêté de justesse par Butez (47e). La défense des champions de Belgique allait de nouveau craquer sur une offensive adverse avec Gavi à la finition pour le quatrième but (54e). Felix se chargeait de signer la manita pour le FC Barcelone juste avant d'être remplacé (68e).

L'Antwerp se procurait néanmoins quelques occasions en fin de rencontre. Une ultime tentative de Lewandowski passait au-dessus des cages mais causait une dernière frayeur aux Anversois (90e+3).

Dans l'autre match du groupe, le FC Porto s'est facilement imposé (1-3) au Shakhtar Donetsk (dont le match 'à domicile' était joué à Hambourg en raison de l'invasion russe de l'Ukraine).