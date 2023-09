LIV Tour - Le joueur de golf Phil Mickelson révèle son addiction au jeu

Le célèbre gaucher qui compte 57 victoires en carrière dont 45 sur le circuit PGA a poursuivi: "L'argent n'a jamais été le problème puisque notre sécurité financière n'a jamais été menacée, mais j'ai été tellement distrait que je n'ai pas pu être présent avec ceux que j'aime et j'ai causé beaucoup de tort. Ce manque de présence m'a fait beaucoup de mal."

"Si vous franchissez la ligne de la modération et entrez dans la dépendance, j'espère que vous ne confondrez pas vos complices avec des amis comme je l'ai fait. (...) J'espère que vous aurez un partenaire fort et encourageant qui sera prêt à vous aider et à traverser vos pires moments, comme je l'ai fait avec Amy (son épouse). (...) Grâce à son amour, à son soutien et à son engagement, je suis de nouveau sur la bonne voie pour être la personne que je veux être".

Le gourou des paris Billy Walters a révélé l'addiction de Mickelson au jeu dans son autobiographie, affirmant que le golfeur qui a rejoint le très rémunateur LIV Tour avait placé des paris pour plus d'un milliard de dollars au cours des 30 dernières années.