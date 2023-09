L'obligation d'adopter un plan de lutte contre la pauvreté approuvé en commission

Le projet porté par la ministre en charge de la lutte contre la pauvreté Karine Lalieux avait été approuvé en Conseil des ministres en mars dernier. Il prévoit, outre l'adoption obligatoire d'un plan fédéral de lutte contre la pauvreté, la définition de mesures à prendre par chaque ministre et secrétaire d'État dans leurs propres compétences; une concertation avec les entités fédérées afin de rechercher les synergies d'actions, ainsi qu'avec le réseau de fonctionnaires de lutte contre la pauvreté et la Plateforme belge de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; un travail étroit de consultation des partenaires experts en matière de la lutte contre la pauvreté lors de l'élaboration du plan; la prise en compte de l'impact de chaque mesure en matière de genre et de handicap et, enfin, un monitoring et une évaluation constante du plan tout au long de la législature, énumère la ministre dans un communiqué.

"Cette vision systématique et à long terme est nécessaire. La détermination affichée par le gouvernement fédéral actuel doit subsister après lui, car l'enjeu transcende les coalitions politiques", commente Mme Lalieux. "Avec l'approbation du projet de loi, nous pouvons être certains que la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales restera une priorité pour les prochains gouvernements."