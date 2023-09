Mercato cycliste - Eduardo Sepulveda reste chez Lotto Dstny jusqu'en 2025

Sepulveda, 32 ans, ancien coureur de Movistar était arrivé l'été dernier en provenance de l'équipe italienne Drone Hopper-Androni Giocattoli.

Il a remporté cette année la 2e étape et le classement final du Tour de Castille et Leon (2.1) en Espagne. Il s'était imposé l'an dernier dans une étape du Tour du Portugal.

Lors de la récente Vuelta il a porté sept jours le maillot à pois de meilleur grimpeur. Jamais un Argentin n'avait porté de maillot distinctif dans un Grand Tour.

"Je me suis senti à la maison à la minute où j'ai intégré l'équipe ", explique Sepulveda sur le site de son employeur. "J'aime partager mon expérience et aider mes coéquipiers à décrocher les meilleurs résultats possibles. Je me sens bien dans cette relation entre les jeunes coureurs et les coureurs plus expérimentés. Si mes conseils, et ceux des directeurs sportifs, permettent de décrocher une victoire, cela m'apporte beaucoup de satisfaction. Quand j'ai l'occasion de courir en électron libre, je veux continuer à tenter ma chance, comme à la Vuelta Castilla y Léon."