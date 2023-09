Météo - Un temps sec et venteux avant le retour de la pluie dès jeudi

Cet après-midi, la couverture nuageuse s'épaissira depuis le nord-ouest. Le temps restera le plus souvent sec, si ce n'est dans l'extrême nord-ouest du pays où un peu de pluie pourra se produire. Les maxima se situeront entre 16 ou 17°C en Ardenne et 19 à 20°C en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 60 à 65 km/h. Celles-ci pourront atteindre 75 km/h à la mer.

Ce soir, le ciel sera souvent nuageux avec quelques faibles pluies dans la région côtière. Les nuages seront moins nombreux cette nuit, prévient l'IRM. Les minima varieront de 12 à 14°C sur le relief et de 15 à 16°C ailleurs. Le vent de sud-ouest deviendra modéré, mais des rafales de 55 à 60 km/h seront encore possibles.

Mercredi, le temps sera d'abord assez ensoleillé avec des champs nuageux et en cours d'après-midi, le soleil sera de plus en plus généreux. Les maxima seront compris entre 19°C en Hautes-Fagnes et 22 ou 23°C dans les autres régions. Le vent soufflera modérément à assez fort du sud-ouest au sud, avec en fin de nuit des rafales jusqu'à 60 km/h à la côte.

Jeudi, une zone de pluie active traversera lentement la Belgique d'ouest en est. Les précipitations seront parfois abondantes et pourraient conduire à des cumuls de plus de 25 mm en 24 heures par endroits. Les températures seront comprises entre 17 et 20°C. La grisaille persistera vendredi, avec des averses localisées alternant avec des éclaircies.