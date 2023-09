Octobre rose : l'association "BIG against breast cancer" lance la campagne "I miss you"

En Belgique, 11.000 femmes reçoivent le diagnostic d'un cancer chaque année, ce qui représente l'un des taux d'incidence de la maladie les plus élevés d'Europe. Juliette, 46 ans, compte parmi elles. Il y a cinq ans, juste après la naissance de sa fille, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer hormono-dépendant. "A ce moment-là, c'est comme si la vie s'effondrait", se rappelle-t-elle. "Mais je voulais être là pour la fille, alors je me suis battue. Aujourd'hui, je suis en rémission et j'ai appris à être indulgente avec moi-même."

Cependant et c'est moins connu, la maladie touche également un homme sur 800 en moyenne. En raison de cette rareté, les traitements sont souvent peu adaptés. "Ils restent encore trop souvent identiques à ceux des femmes, malgré d'importantes différences hormonales", souligne Kris, touché par la maladie.

C'est notamment pour lutter contre ce genre de situations que le BIG, rassemblant près de 10.000 spécialistes à travers le monde, poursuit ses recherches. L'objectif du groupe est notamment d'adapter un maximum les traitements aux situations individuelles des patients. Des recherches sont également en cours sur les cancers métastatiques ou les possibilités de grossesses lors des traitements. La campagne "I miss you" vise dès lors, entre autres, à lever des fonds pour approfondir la recherche sur le cancer du sein.