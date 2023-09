Séisme au Maroc - La Croix-Rouge flamande a collecté 500.000 euros pour l'aide humanitaire au Maroc

"La situation sur le terrain au Maroc est toujours précaire à ce jour", a déclaré Sofie De Jaeger, responsable de la coopération internationale à la Croix-Rouge de Flandre. "Le tremblement de terre a déjà fait plus de 3.000 morts et des milliers de blessés. Les dégâts matériels sont également considérables. De plus, dans les semaines à venir, la menace de vagues de froid dans les montagnes de l'Atlas va rendre la situation des victimes encore plus préoccupante".

L'argent sera déployé par l'intermédiaire de la Croix-Rouge allemande, qui est historiquement active au Maroc depuis un certain temps et qui assiste également le Croissant-Rouge marocain dans ses opérations d'aide humanitaire. L'argent servira à fournir des abris, de l'eau potable, de la nourriture et des articles d'hygiène, ainsi qu'une aide médicale et un soutien psychologique. La Croix-Rouge de Flandre a en outre envoyé un employé expérimenté au Maroc pour aider à coordonner les opérations de secours.

Les personnes qui le souhaitent peuvent encore effectuer un don via le numéro de compte BE53 0000 0000 5353 en mentionnant "tremblement de terre", ou simplement en ligne via rodekruis.be/tremblement de terre.