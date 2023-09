Tour du Luxembourg - Le 83e Tour du Luxembourg restera fidèle aux puncheurs

Parmi les principaux acteurs figureront entre autres les Espagnols Ion Izagirre (Cofidis) et Alex Aranburu (Movistar), le grimpeur autrichien Felix Gall (AG2R-Citroën), l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), les Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), David Gaudu et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), l'Américain Brandon McNulty et son coéquipier italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates), vainqueur au Luxembourg en 2020.

Côté belge se retrouvent notamment Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), 2e du récent GP de Wallonie, Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) ainsi que Jordi Meeus (BORA-hansgrohe).

La 1re étape, qui partira mercredi de l'Abbaye de Neumünster, s'annonce vallonnée avec la montée du Kirchberg à Luxembourg dans le final, qui devrait isoler en tête un groupe restreint. La 2e étape, entre Mondorf-les-Bains et Mamer, au profil le plus plat, offre la possibilité d'un sprint massif.

L'étape de vendredi sera disputée entre Mertert et Vianden. Les organisateurs luxembourgeois la qualifient d'étape-reine avec, dans les cinquante derniers kilomètres, la triple montée de la côte du Niklosbierg (3,6 km à 7,7%) où les grimpeurs pourront pleinement s'exprimer. L'arrivée sera jugée au château de Vianden. Après cette journée, qui devrait dessiner les contours du classement général, la 4e étape, disputée en contre-la-montre individuel de 23,9 kilomètres à Pétange, devrait créer des écarts.

L'étape finale, entre Mersch et la traditionnelle montée cassante et spectaculaire du Pabeierbierg à Luxembourg, sera difficile et pourrait, elle aussi, impacter le classement général final.