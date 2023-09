Un nouveau dispositif de lutte contre les violences dans le couple mis en place à Liège

Basé sur un modèle québécois ayant fait ses preuves, ce dispositif est le fruit d'une collaboration entre différentes structures d'aide aux victimes, services sociaux et médicaux, police et justice. Il a été élaboré par et pour des professionnels afin de mieux encadrer des situations critiques de violences dans le couple et ainsi éviter qu'elles ne mènent à des féminicides, infanticides, suicides et enlèvements d'enfants.