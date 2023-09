Une nouvelle demande pour le classement de l'ancien couvent des Récollets à Nivelles

L'association a commandé une étude scientifique à des experts des Musées royaux, de l'IRPA et de l'UCLouvain - Saint-Louis. "Les conclusions de leur travail sont sans équivoque et confirment ce que nous pressentions déjà : l'ensemble architectural forme (?) une pièce majeure du patrimoine nivellois et un témoin unique sur le territoire de la Wallonie", indique Europa Nostra dans un communiqué émis mardi. "Cela requiert études approfondies et préservation. Aujourd'hui, sur base de ce rapport et des éléments scientifiques neufs qu'il contient, une nouvelle demande de classement du site des Récollets vient d'être déposée en collaboration étroite avec les riverains réunis au sein des Amis des Récollets".

Le projet du promoteur ne concerne qu'une partie de l'ancien couvent: l'église, elle, est déjà classée et ne faisait pas partie de la vente de 2017. Les opposants au projet du promoteur réclament le classement de l'ensemble de l'ancien couvent, considérant qu'il forme un tout à préserver.