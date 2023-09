Apple: les magasins français appellent à la grève pour le lancement de l'iPhone 15

"La direction ayant décidé d'ignorer nos revendications et préoccupations malgré leur parfaite légitimité, les quatre syndicats d'Apple Retail France (ainsi que les représentants des équipes barcelonaises et Corporate) appellent à la grève, le 22 et 23 septembre", ont écrit sur le réseau social X (ex-Twitter) la CGT Apple Retail et la CFDT, membres de l'intersyndicale.

Cet appel à la grève, qui devrait toucher la majorité des vingt magasins Apple Store en France, doit être aussi marqué par une manifestation devant l'Apple Store Opéra à Paris, point de vente emblématique de la marque à la pomme, vendredi à 09H30, selon l'intersyndicale.

Il survient alors que le géant américain prévoit de lancer à partir de vendredi la commercialisation de l'iPhone 15, présenté au public le 12 septembre lors de l'événement marketing annuel.

Ce mouvement social fait suite à l'échec des négociations entre les syndicats de l'entreprise (CGT, Unsa, CFDT et Cidre-CFTC) et la direction, notamment sur la question de la revalorisation salariale dans un contexte d'inflation. Alors que l'intersyndicale demande une augmentation de 7%, la direction propose 4,5% en moyenne.