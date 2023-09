BW: un nouveau chantier de 8 kilomètres sur la E411 en direction de Bruxelles

Dès la semaine prochaine, un nouveau chantier s'installera sur la E411, toujours en direction de Bruxelles, sur 8 kilomètres entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange, annonce mercredi la Sofico. Les travaux de remplacement des couches supérieures du revêtement de certaines voies forceront ponctuellement la fermeture des échangeurs (entrée et sortie) 8a Louvain-la-Neuve et 9 Corroy-le-Grand. Ils ne seront jamais fermés simultanément.