Championnats d'Europe de cyclisme - Sente Sentjens décroche le bronze dans le chrono chez les juniors, Lars Vanden Heede 4e

Le Danois Albert Withen Philipsen, 17 ans, et l'Italienne Federica Venturelli, 18 ans, ont été sacrés champions d'Europe.

Senne Sentjens, 18 ans, fils de l'ancien pro Roy Sentjens, a terminé à 49 secondes d'Albert Withen Philipsen qui a parcouru les 20,6 km au programme en 22:48, à la moyenne de 54km/h. Le Danois, champion du monde en titre sur route dans sa catégorie et champion du monde en mountainbike juniors à Glasgow, a devancé le Norvégien Jorgen Nordhagen, 2e à 47 secondes.

Lars Vanden Heede est 4e à 1:02 alors que Duarte Marivoet est classé 29e à 1:50.

Chez les dames, Federica Venturelli a parcouru les 20,6 km au menu en 26 minutes et 23 secondes. L'Italienne, troisième des championnats du monde juniores contre le chrono à Glasgow et 2e du Tour des Flandres pour juniores, a devancé la Suédoise Stina Kagevi, 2e à 24 secondes, et l'Allemande Hannah Kunz, 3e à 33 secondes.

Première belge, Luca Vierstraete, 17 ans, a terminé 13e à deux minutes. Xaydee Van Sinaey, deuxième Belge engagée, est classée 27e à 2:42..