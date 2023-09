ChasseonWeb, nouvel outil à destination des usagers des forêts wallonnes

Les chasseurs y encoderont leurs dates de battues et il sera également possible pour les autres usagers de vérifier si un territoire de chasse est fermé. ChasseOnWeb sera compatible avec les applications de randonnée et de tourisme.

Son développement a pu se réaliser grâce à la participation de plusieurs partenaires, notamment le Département Nature et Forêts (DNF) et celui de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA), les Conseils cynégétiques et le Royal St Hubert Club, les chasseurs ou encore Cynégéweb.

"L'outil nous permet de collecter des informations très précises concernant l'état des populations des espèces", explique Willy Borsus. "De cette manière, nous pourrons gérer au mieux d'éventuelles crises (semblables à celle de la peste porcine africaine, NDLR) mais également ajuster notre politique cynégétique".