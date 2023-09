Cinquième édition du festival Découvrez-vous le week-end prochain à Bois-de-Villers

Découvrez-vous met en particulier l'accent sur "la force et la beauté de celles et ceux catégorisés aujourd'hui comme +inadaptés+ ou +affectés d'une déficience mentale+". "Croisons les oeuvres pour plus de diversité et d'inclusion sociale", a-t-il ajouté.

Le festival se déroule dans plusieurs lieux de Bois-de-Villers, dont la place de l'Armistice (sous chapiteau), la salle paroissiale et le Patio des Arts. Il débutera le vendredi 22 septembre à 20h00 par une représentation des Misérables, une adaptation en théâtre d'objet du roman de Victor Hugo par la compagnie belge Karyatides.

La nouveauté de cette 5e édition, ce sont les soirées et une grande partie de la programmation - ainsi que la balade du dimanche matin suivie du spectacle Patua Nou - qui sont accessibles avec un billet unique à 15 euros. Quant aux familles nombreuses, elles bénéficient d'une réduction de 40% sur le prix du pass un jour ou 3 jours.

René Georges partage la codirection artistique du festival avec Anne Yernaux. Ils sont tous les deux artistes et pédagogues et pratiquent les métiers du théâtre depuis 30 ans.

Pour plus d'informations: www.decouvrezvous.be.