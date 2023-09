Circuit du Houtland - Gerben Thijssen s'impose à la photo-finish devant Dylan Groenewegen

Les attaques et contre-attaques ont été multiples en début de journée, mais les équipes de sprinteurs ont à chaque fois fait le travail nécessaire pour les ramener dans le rang. Dans la deuxième moitié de la course, celles-ci ont pris le contrôle et empêché les sorties.

C'est un peloton réduit à une trentaine de coureurs qui s'est disputé la victoire finale au sprint, alors que les dsm-firmenich avaient mené la fin de course. Plusieurs équipes de favoris étaient bien représentées, mais Thijssen et Groenewegen se sont détachés dans le sprint final, en montée.

Le Belge s'est imposé pour décrocher le 7e succès de sa carrière professionnelle, le 4e de la saison. Il a remporté ses cinq dernières victoires sur le territoire belge, entre le 18 septembre 2022 et aujourd'hui.

Tim Merlier (Soudal Quick-Step), qui avait été isolé dans le final par le travail des équipes adverses, a terminé 8e du sprint.

Thijssen succède au palmarès de l'épreuve à Jasper Philipsen, vainqueur en 2022 devant Arnaud De Lie et Dylan Groenewegen.