Conference League - Besiktas et l'ancien Standardman Jackson Muleka veulent "débuter par une victoire"

Aux côtés des noms ronflants d'Eric Bailly, Alex Oxlade-Chamberlain et autres Vincent Aboubakar, deux anciens de Jupiler Pro League composent le noyau stambouliote: Omar Colley (ex-Genk) et Jackson Muleka, qui a joué 54 fois pour le Standard. "Nous allons tout faire pour débuter par une victoire", a expliqué le second en conférence de presse, mercredi. "Les trois points sont l'objectif, même si je sais que ce n'est jamais facile à Bruges avec le public derrière l'équipe. Nous nous attendons donc à un match difficile, mais nous y sommes préparés."

L'entraîneur de Besiktas, Senol Günes, a appuyé le propos de son attaquant. "Nous voulons ces trois points. Le Club est cependant l'adversaire le plus fort du groupe. Ils ont des qualités individuelles, de l'expérience européenne et ils ont souvent remporté le titre. Nous allons faire de notre mieux pour obtenir un résultat ici."

Le 350e match européen des Brugeois sera la quatrième fois qu'ils croisent la route de Besiktas. Battus en 2006 en Coupe de l'UEFA, les Blauw en Zwart avaient gagné leurs matches aller et retour en 8e de finale d'Europa League en 2015.

Besiktas a terminé 3e du championnat turc la saison dernière. Le club est actuellement 10e avec 7 points sur 12 mais compte un match de moins que ses concurrents. Les Stambouliotes viennent de concéder leur première défaite des oeuvres du Trabzonspor d'Onuachu (3-0) le week-end dernier. En barrages de Conference League, ils ont écarté les Ukrainiens du Dinamo Kiev.