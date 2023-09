Conference League - Simon Mignolet "heureux d'avoir des soirées européennes cette saison"

"Nous devons avant tout être heureux d'avoir des soirées européennes cette saison. Il y a quelques mois, cela ne tenait qu'à un fil. Nous avons dû jouer des tours préliminaires et nous n'en avions pas l'habitude. En y repensant, je suis très satisfait que nous jouions en Europe", a déclaré Mignolet mercredi en conférence de presse.

En Conference League, qui en est à sa troisième édition, les clubs belges peuvent rêver d'une longue aventure européenne. "On dit et on écrit beaucoup que nous pouvons aller loin dans cette compétition, mais il faut aussi voir notre tirage au sort avec Aarhus, Osasuna et maintenant Besiktas. C'est une équipe inhabituelle pour la Conference League. Essayons d'abord de sortir de notre groupe et espérons ensuite avoir plus de chance au tirage."

Depuis le début de la saison, le Club Bruges a souvent montré deux visages. D'un côté, des victoires larges avec un jeu attrayant et de l'autre, des jours sans qui mènent à des points perdus. "Ces dernières semaines, nous avons marqué 17 ou 18 buts. Avec un jeu porté vers l'avant, vous donnez automatiquement des occasions à l'adversaire. Tant que nous marquons plus que l'adversaire, cela ne me pose pas de problème."