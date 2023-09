Conflit au Nagorny Karabakh - L'offensive azerbaïdjanaise cessera si les séparatistes arméniens "déposent les armes"

"La population civile et les infrastructures ne sont pas ciblées, seules les cibles militaires légitimes sont détruites", a assuré le président azerbaïdjanais. Il s'agit de ses premières déclarations depuis l'offensive lancée mardi.

Selon lui, des représentants des Arméniens vivant au Nagorny Karabakh ont été invités au dialogue "plusieurs fois" par la présidence azerbaïdjanaise pour "discuter de la question de (leur) réintégration" à l'Azerbaïdjan "mais ils ont refusé".

Selon ce communiqué, M. Aliev a affirmé que l'armée azerbaïdjanaise avait lancé cette opération après la mort mardi dans cette région de "civils et policiers" dans l'explosion de mines, accusant des saboteurs arméniens d'avoir posé ces engins explosifs.

Il a aussi affirmé que les "soi-disant élections présidentielles" organisées le 9 septembre par les séparatistes arméniens étaient "la continuation de provocations délibérées contre la souveraineté de l'Azerbaïdjan" et avaient aussi entraîné cette opération militaire.

Bakou a entamé mardi cette offensive dans cette région sécessionniste d'Azerbaïdjan en majorité peuplée d'Arméniens et disputée avec Erevan depuis des décennies.

Les combats ont fait au moins 27 morts dont deux civils et plus de 200 blessés dans cette région où environ 7.000 habitants et 16 localités ont été évacués, selon les séparatistes.

De son côté, l'Azerbaïdjan a signalé que deux civils avaient péri dans les zones sous son contrôle.