Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien tué dans un raid militaire israélien

L'armée israélienne n'avait pas encore communiqué sur cette opération en début de matinée.

Six Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis mardi dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Selon le ministère de la Santé palestinien, Yasser Moussa, âgé de 29 ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir été touché par balles lors d'un raid militaire israélien mardi soir dans le camp de réfugiés de Jénine. Sa mort porte à quatre le nombre de Palestiniens tués lors de cette opération.

Un autre Palestinien a été tué mardi par une balle israélienne dans la bande de Gaza.

Au moins 238 Palestiniens, 28 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués depuis le début de l'année dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.