Euro de cyclisme - Van Aert, Kopecky et Segaert lancent l'Euro de cyclisme des Belges en contre-la-montre

Les championnats d'Europe de cyclisme débutent mercredi à Drenthe, aux Pays-Bas, avec l'épreuve de contre-la-montre. Toutes les catégories, des juniors aux élites, messieurs et dames confondus, concourront pendant la journée. Côté belge, les regards seront tournés vers Lotte Kopecky et Wout van Aert, notamment.