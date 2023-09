Euro de cyclisme - Van Aert trouve "des raisons d'y croire" en vue de la course en ligne de dimanche

"Je voulais absolument partir vite", a résumé Van Aert à propos de son contre-la-montre. "C'était nécessaire, comme cela s'est vu au premier point intermédiaire. Mais je n'avais pas les jambes pour continuer. Malheureusement, je n'avais pas toute mon énergie à ma disposition. La différence avec Tarling est également très grande, dans une course d'une demi-heure (43 secondes, ndlr)."

Van Aert a souffert d'une grippe intestinale la semaine dernière, qui semble avoir influencé le contre-la-montre de mercredi. "Je n'ai pas envie de trouver des excuses, mais le fait que je n'aie pas pu pousser dans les dix dernières minutes y est peut-être lié. Normalement, la dernière partie d'un contre-la-montre est mon point fort, aujourd'hui pas. Cela veut peut-être dire quelque chose. Mais je me sens à nouveau en bonne santé. J'en suis heureux."

L'ambition pour la course en ligne des championnats d'Europe reste intacte chez Van Aert. "Évidemment. Je n'ai pas non plus totalement raté ma journée. Les jambes en Grande-Bretagne étaient très bonnes et ma motivation est toujours là. Cela fait beaucoup à la fin de la saison. C'est une course complètement différente et nous partons avec une équipe forte. Il y a assez de raisons d'y croire."