Europa League - Noah Sadiki bien installé dans le onze de l'Union: "Je suis venu ici pour jouer"

Après trois montées au jeu, Sadiki, 18 ans, a fêté sa première titularisation de la saison à Lugano lors du barrage retour de l'Europa League le 31 août dernier. Depuis, il n'a plus quitté le onze d'Alexander Blessin, enchaînant des titularisations contre l'Antwerp et Genk, dans un rôle de milieu défensif.

"C'est un rôle qui me convient mieux, car je peux récupérer beaucoup de ballons à ce poste. Mais je peux aussi évoluer dans un rôle excentré si besoin. Mentalement, cela me fait du bien d'enchaîner les matches. Je suis venu ici pour jouer et je suis content de pouvoir le faire", a assuré Sadiki.

Après son quart de finale la saison dernière, l'Union Saint-Gilloise débute jeudi une nouvelle campagne d'Europa League avec la réception de Toulouse au Lotto Park à Anderlecht. "Il y a peut-être plus d'attentes du monde extérieur par rapport à la saison dernière mais, au sein du groupe, nous prenons match par match. Notre objectif est évidemment de terminer aux deux premières places du groupe."

Sadiki et ses équipiers auront à coeur de démarrer leur phase de poules sur une bonne note, surtout contre un adversaire qui devrait être leur principal concurrent pour la 2e place. "Ce match contre Toulouse n'est pas plus important qu'un autre. La mentalité du groupe n'a pas changé parce que nous allons jouer un match de Coupe d'Europe. Nous restons calmes et nous nous amusons à l'entraînement, tout en restant sérieux", a conclu Sadiki.