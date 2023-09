Famenne-Ardenne Classic - La Famenne Ardenne Classic au centre du triptyque wallon de fin de saison

La Famenne Ardenne Classic 2023 partira comme le veut la tradition du Wex de Marche-en-Famenne à 12h05. Le parcours conduira les coureurs sur une première boucle de 116 kilomètres à travers la province du Luxembourg, via, notamment, Nassogne, Nadrin et La Roche-en-Ardenne. Il rejoindra ensuite le circuit local de 24 kilomètres autour de Marche-en-Famenne, une boucle à parcourir trois fois et pimentée par la côte de Waha, la côte de Roy et le faux-plat de Marloie. L'arrivée est prévue à l'avenue de la Toison d'Or à Marche-en-Famenne vers 16h40 au terme de 188 kilomètres de course

Vingt-deux équipes, dont huit du WorldTour sont attendues au départ: Alpecin-Deceuninck, Intermaché-Circus-Wanty, UAE Team Emirates, Soudal Quick-Step, AG2R-Citroën, Cofidis, Arkéa-Samsic, Jumbo-Visma. Pour les équipes ProTour: Lotto-Dstny, Flanders-Baloise, Human Powered Health, Bingoal WB, TotalEnergies, Bolton Equities Black Spoke, Israel-Premier Tech et Q36.5. Coop-Repsol, Restaurant Suri-Carl Ras, Leopard TOGT, VolkerWessels, Uno X, Metec complètent la liste de départ en tant qu'équipes continentales.

L'édition 2022 de la Famenne-Ardenne Classic avait vu la victoire du Français Axel Zingle devant Amaury Capiot et Oliver Naesen.