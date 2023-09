Fluxys, Pipelink, Socofe et la SFPIM s'associent pour créer un opérateur de réseau CO2

"La technique du captage et de l'utilisation/du stockage du carbone (CCUS) est essentielle pour permettre à l'industrie d'atteindre ses objectifs de transition, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner tels que la production d'acier, de ciment et de chaux ainsi que la pétrochimie (...). Pour servir au mieux l'industrie, notre objectif est de connecter le réseau de CO2 aux infrastructures d'exportation et aux infrastructures des pays voisins, pour que des volumes puissent transiter via une colonne vertébrale de CO2", expliquent les quatre entreprises.

"Fluxys c-grid" constituera une filiale de Fluxys Belgium, qui détiendra une part majoritaire de 77,5%. Les partenaires Pipelink et Socofe possèderont chacun 10%, tandis que la SFPIM soutiendra le nouvel opérateur à hauteur de 2,5%.

"Le lancement de Fluxys c-grid s'inscrit parfaitement dans notre ambition d'offrir à l'industrie belge et des pays voisins la capacité de transporter 30 mégatonnes de CO2 par an d'ici 2030. Pour garantir que les principaux pôles industriels de nos régions et des pays voisins aient accès à notre colonne vertébrale de CO2, nous avons un plan solide échelonné jusqu'en 2030", a souligné le CEO de Fluxys Pascal De Buck.