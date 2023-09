Gatz propose un plan de financement du métro d'emblée en partie contesté par le PS

Selon les dernières estimations, la Région-capitale devra débourser plus de 4,7 milliards d'euros pour achever le chantier, à raison, selon Sven Gatz, de 486 millions d'euros pour la seule année 2025, 586 millions en 2026, et plus d'un milliard en 2029 et 2030.

Pour tenir le cap, le ministre libéral veut doubler l'enveloppe de 50 millions d'euros par an consacrée au métro par Beliris. Il propose aussi de financer le projet par le celui de la taxe kilométrique intelligente à hauteur de 250 millions d'euros par an en grande partie grâce à une contribution des navetteurs, et par des mesures d'économies budgétaires (311 millions d'euros en 2025, et jusqu'à 711 millions en 2030).

Du côté du PS, le président de la Fédération bruxelloise du parti, Ahmed Laaouej, et le chef du groupe socialiste au parlement bruxellois, Ridouane Chahid, se sont levés comme un seul homme dès mercredi matin pour dire que pour eux, la taxe kilométrique ne constituait pas une option de financement.