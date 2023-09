Intermarché-Circus-Wanty parie sur Lauren Molengraaf

Lauren Molengraaf est talentueuse chez les juniores aussi bien en cyclocross, que sur la route et en mountainbike. Elle va découvrir le monde professionnel pour son passage dans la catégorie espoirs et "évoluera au plus haut niveau dans ces trois disciplines au moins jusqu'à fin 2025", a communiqué Intermarché-Circus-Wanty mercredi.

Championne d'Europe de cyclocross juniore en novembre dernier à Namur, Lauren Molengraaf "restera fidèle à la structure Intermarché-Circus-Wanty pour concourir l'hiver dans les labourés, alors qu'elle évoluera sur route avec FDJ-Suez à partir de janvier 2024, et sous le maillot Lapierre Mavic Unity en mountainbike".

L'hiver dernier en cyclocross, outre son titre européen, Molengraaf a dominé les épreuves de Coupe de Monde et remporté le titre mondial avec le relais mixte néerlandais, se classant 7e des Mondiaux juniors et se distinguant aussi déjà chez les élites à Loenhout (4e), Lille (5e) et Anvers, en Coupe du Monde (12e).

Sixième des championnats d'Europe de mountainbike, toujours chez les juniores, Molengraaf, qui aura 18 ans le 5 octobre, a terminé 10e des Mondiaux de Glasgow.