Invasion de l'Ukraine - G. Dallemagne: le niveau d'aide de la Belgique est une honte; elle doit envoyer des F-16

Interrogé, de son côté par Bel RTL, le ministre des Indépendants et des PME et Vice-Premier ministre David Clarinval (MR) a souligné que sa formation était partisane d'une aide plus consistante de la Belgique. Il estime, sous réserve des résultats de l'étude objective commandée à la Défense, que la Belgique pourrait envoyer deux à quatre avions de combat sur le front.

"Dans le déclaratif, on est bon. Dans les faits on est très mauvais...Le niveau d'aide de la Belgique à l'Ukraine est une honte. Si les pays de l'Otan aidaient l'Ukraine comme nous, ce pays serait russe aujourd'hui", a commenté Georges Dallemagne.

D'après l'élu des Engagés, les pays européens en font plus que la Belgique. Les Pays-Bas ont consacré quelque 2 milliards d'euros tandis que la Belgique n'a mobilisé que quelque 210 millions.

De son côté, David Clarinval a affirmé que lui-même et sa collègue des Affaires Etrangères, Hadja Lahbib, avaient demandé au Conseil des ministres de faire procéder à une étude objective de "la possibilité réelle" d'envoyer des F-16 en Ukraine (au delà du programme de formation de pilotes à laquelle le pays s'est engagé, NDLR).

"Les militaires ont dit dans la presse que ce n'était pas facile à mettre en oeuvre. Nous pensons quand même qu'en 2024, selon certaines conditions, entre deux et quatre avions pourraient être envoyés", a-t-il ajouté.