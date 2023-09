Jupiler Pro League - Le RWDM et l'Union St-Gilloise veulent décaler l'heure du derby bruxellois

Le coup d'envoi est prévu à 18h30, mais c'est beaucoup trop tôt pour les Molenbenkois et les Unionistes qui ont transmis un communiqué commun où ils expliquent que "malgré les actions de nos deux noyaux de supporters, la Pro League ne souhaite pas revoir l'heure du coup d'envoi".

A l'écoute de leurs supporters, les deux clubs "ont parlé à la Pro League et au détenteur des droits de diffusion Eleven/DAZN. Outre les problèmes d'organisation et de mobilité auxquels les deux clubs seront confrontés et le manque à gagner pour le club hôte, nos supporters seront désavantagés. Les supporters sont les principaux acteurs du football. Il s'agit d'un match qu'ils attendent avec impatience depuis très longtemps et qu'ils risquent de rater en raison de l'heure avancée du coup d'envoi", explique encore le communiqué.

Le RWDM et l'Union ne désespèrent pas faire plier les responsables du calendrier pour retarder le début du Zwanzederby, mais si Nils Van Brantegem n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, le responsable du calendrier de la Pro League a cependant ajouté que si tous les clubs veulent suivre leur souhait, "aucun calendrier n'est possible".

Ce match entre le RWDM et l'Union avait été reporté à la suite des barrages européens de l'Union. Ce créneau du jeudi à 18h30 est également utilisé pour les matchs en milieu de semaine de la deuxième partie de saison. S'il était décidé de reporter le match à une autre date, cela créérait un précédent, craint Nils Van Brantegem qui doit composer aussi notamment avec les responsables des forces de l'ordre et surtout du diffuseur Eleven/DAZN.