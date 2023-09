La répression s'intensifie au Venezuela, affirment des experts de l'ONU

Ce groupe d'experts avait accusé l'an dernier les services de renseignement du Venezuela de commettre des crimes contre l'humanité pour réprimer l'opposition, sur des ordres venus du sommet du régime.

Dans leur nouveau rapport, ils soulignent avoir reçu depuis début 2021 "moins d'allégations de privations arbitraires de la vie commises contre des personnes opposées au gouvernement ou perçues comme telles", ainsi notamment que de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de torture et de violences sexuelles.

Mais "de graves violations des droits humains continuent de se produire au Venezuela", prévient la présidente de la mission, Marta Valiñas, dans un communiqué.

Alors qu'auparavant, des tactiques "dures" de répression étaient utilisées pour faire taire l'opposition, des tactiques "plus douces" ont été davantage mises en oeuvre ces dernières années, expliquent-ils, tout en soulignant que Caracas n'a pas démantelé les "structures répressives de l'Etat".

Au contraire, le gouvernement "a récemment intensifié ses efforts pour réduire l'espace civique et démocratique, en restreignant les libertés individuelles et collectives et en renforçant son contrôle et ses restrictions sur le travail des défenseurs des droits humains, des organisations de la société civile, des syndicats, des médias et des partis politiques".

Les experts de l'ONU déplorent notamment que plusieurs candidats de l'opposition à la présidentielle ont été disqualifiés.