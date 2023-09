Les Belges à l'étranger - Trossard marque et Arsenal corrige le PSV de Bakayoko, Séville et Lukebakio font nul

Pour ses retrouvailles avec la compétition après six ans d'absence, Arsenal n'a pas tardé à se démarquer. Dès la 8e minute, Bukayo Saka a bien suivi une parade de Walter Benitez pour ouvrir le score. Trossard a creusé l'écart (20e) d'une frappe limpide à ras de terre depuis l'entrée du rectangle. Le Brésilien Gabriel Jesus a encore enfoncé le clou (38e), à la réception d'un centre de Trossard. En seconde période, le capitaine des Gunners Martin Odegaard a inscrit un quatrième but pour son équipe sur un tir croisé (70e), scellant le score final.

Leandro Trossard a été remplacé après une prestation pleine (58e), tandis que son compatriote Johan Bakayoko, moins en vue dans une équipe en difficulté, a joué quelques minutes de plus avant de quitter la pelouse (66e).

Un autre Diable a joué dans le même groupe: Dodi Lukebakio est monté au jeu pour Séville à la 63e minute contre le RC Lens. Les Andalous, supérieurs aux Sang et Or dans le jeu, ne se sont pas montrés assez efficaces pour l'emporter sur leur terrain. Ils avaient pourtant fait le plus dur en marquant dès la 9e minute, Lucas Ocampos reprenant de la tête un corner d'Ivan Rakitic. Les Lensois ont également marqué sur coup de pied arrêté ensuite, Angelo Fulgini nettoyant la lucarne adverse sur un coup franc à l'entrée de la surface (24e).

Avec cette large victoire, Arsenal s'affirme comme le favori du groupe B et en prend seul la tête.