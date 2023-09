Ligue 1 - L'entraîneur Marcelino quitte déjà l'Olympique de Marseille

"L'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d'exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés. En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l'Olympique de Marseille", a commenté l'Olympique de Marseille dans un communiqué. "Au vu du contexte, l'ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d'un entraîneur et d'un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives."

Ce communiqué fait suite à un autre publié la veille qui faisait état d'une réunion houleuse avec les supporters. "A la suite d'une réunion qui s'est tenue le lundi 18 septembre 2023 au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, des représentants des associations de supporters ont exprimé leur souhait de voir l'actuel Directoire de l'OM démissionner. La menace d'une « guerre » (sic) à leur égard a été émise, tant qu'ils ne démissionneraient pas", avait écrit l'OM.

Marcelino n'a dirigé l'OM que durant 7 rencontres officielles, avec un bilan de 2 victoires (3 partages) en cinq matchs de Ligue 1. Son élimination aux tirs au but au 3e tour de qualification de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos a renvoyé l'équipe en phase de groupes de l'Europa League.

Marseille joue jeudi (21h00) à l'Ajax Amsterdam son premier match dans le groupe B où figurent encore Brighton et l'AEK Athènes. L'ancienne idole du Vélodrome Jean-Pierre Papin devrait occuper le banc à la Johan Cruyff Arena jeudi.

Dimanche (20h45), le "Classique" entre le PSG et l'OM se jouera au Parc des Princes.