Ligue des Champions - Le Bayern domine Manchester United, l'Inter surpris en Espagne

Avant la demi-heure de jeu, une erreur d'André Onana sur une frappe de Leroy Sané (28e) a permis aux Allemands de prendre l'avantage. Le Bayern a fait le break grâce à Serge Gnabry, à la suite d'un travail de Jamal Musiala (32e). Les Mancuniens se sont relancés via Hojlund (49e), mais ont concédé un pénalty d'Harry Kane (53e). Dans une fin de match électrique, un but de Casemiro (88e) a précédé un autre de Mathys Tel (90e+2) pour les Allemands, avant que Casemiro ne marque encore dans les derniers instants (90e+5). Cette victoire permet au Bayern de prendre la tête du groupe A, après le nul entre Galatasaray et Copenhague (2-2).

Dans le groupe D, l'Inter s'est fait surprendre. Finalistes de la dernière édition, les Italiens ont été menés jusqu'à la 87e, encaissant un but de Brais Mendez tôt dans le match (4e) mais égalisant par l'intermédiaire de Lautaro Martinez. Dans le même groupe, Benfica a été défait par le RB Salzbourg (0-2) avec des buts de Roko Simic (15e) et Oscar Gloukh (51e). Les Lisboètes ont joué presque tout le match à 10, après l'exclusion d'Antonio Silva (13e). Les Autrichiens sont premiers du groupe.

Dans le groupe C, Naples a dominé Braga et marqué juste avant la pause par l'intermédiaire de Giovanni Di Lorenzo (45e+1). Les Napolitains se sont fait rejoindre en fin de match via Armindo Bruma (84e), mais ont finalement poussé pour l'emporter grâce à un but contre son camp de Sikou Niakaté (88e). Ils partagent la première place avec le Real Madrid, vainqueur plus tôt de l'Union Berlin (1-0).