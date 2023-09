L'usine Filao, un chainon jusqu'ici manquant, inaugurée à Couillet

La construction de l'usine de Couillet s'inscrit dans le cadre d'un appel d'offres lancé par Fost Plus, l'organisme qui gère le recyclage des emballages ménagers en Belgique, et remporté par Sources Alma et Veolia. L'accord prévoit que quelque 33.500 tonnes de bouteilles PET transparentes et bleues seront traitées dans l'usine de Couillet annuellement et ce durant neuf ans.